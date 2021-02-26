أسباب تفاقم النزاعات العشائرية في البصرة

المستقلة /- قال مستشار محافظة البصرة لشؤون العشائر “محمد الزيداوي” إن “النزاعات العشائرية بالبصرة تنشط مع قرب كل انتخابات وهي انعكاس للتنافس السياسي في المحافظة”.

وأضاف، أن الكثير من النزاعات العشائرية سببها صراع على النفط، لافتا إلى أن تلك النزاعات تنشط مع قرب كل انتخابات.

وتابع أن “النزاع العشائري الذي نشب مؤخرا في منطقة الهارثة البصرية استمر اكثر من ساعة واستخدم فيه كافة الأسلحة القتالية”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية الموجودة غير كافية للتعامل مع النزاعات”.

ولفت إلى أن “الكثير من (الدكات العشائرية) كيدية ومدفوعة الثمن “.