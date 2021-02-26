أسباب تفاقم النزاعات العشائرية في البصرة

Iraqi tribes men carry their weapons as they gather, volunteering to fight along side the Iraqi security forces against Jihadist militants, on June 14, 2014, in the capital Baghdad. Leading Shiite cleric Grand Ayatollah Ali al-Sistani urged Iraqis on June 13 to take up arms against Sunni militants marching on Baghdad, as thousands volunteered to bolster the capital's defences. AFP PHOTO/ALI AL-SAADI (Photo credit should read ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)

المستقلة /- قال مستشار محافظة البصرة لشؤون العشائر “محمد الزيداوي” إن “النزاعات العشائرية بالبصرة تنشط مع قرب كل انتخابات وهي انعكاس للتنافس السياسي في المحافظة”.

وأضاف، أن الكثير من النزاعات العشائرية سببها صراع على النفط، لافتا إلى أن تلك النزاعات تنشط مع قرب كل انتخابات.

وتابع أن “النزاع العشائري الذي نشب مؤخرا في منطقة الهارثة البصرية استمر اكثر من ساعة واستخدم فيه كافة الأسلحة القتالية”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية الموجودة غير كافية للتعامل مع النزاعات”.

ولفت إلى أن “الكثير من (الدكات العشائرية) كيدية ومدفوعة الثمن “.

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