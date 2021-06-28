أزبليكويتا يحقق رقما مميزا مع منتخب إسبانيا

المستقلة/- حقق سيزار أزبليكويتا لاعب المنتخب الإسباني، رقما مميزًا خلال مشاركته ضد كرواتيا، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل أزبليكويتا الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة 57، بعدما سجل بيدري هدف كرواتيا الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل سارابيا في الدقيقة 38.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن أزبليكويتا سجل أول هدف له بقميص المنتخب الإسباني بعد 27 مباراة، وأصبح أكبر لاعب يُسجل بقميص إسبانيا في البطولة الأوروبية بعمر 31 عاما و304 يوما.

وتمكن فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76 بهدف ثالث، قبل أن يعود أورشيتش ليقلص النتيجة (85) ويتعادل باشاليتش (90+2).

وفي الوقت الإضافي، تمكن موراتا من تسجيل الهدف الرابع للإسبان في الدقيقة 100، قبل أن يعزز أويارزابال النتيجة بهدف خامس بعد 3 دقائق.