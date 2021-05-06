أرسنال يزاحم توتنهام على مدرب مخضرم

المستقلة/- دخل نادي أرسنال في منافسة شرسة مع نادي توتنهام من أجل التعاقد مع مدرب نادي تشيلسي الأسبق بداية من الموسم المقبل بعد تراجع نتائج الفريقين الموسم الحالي.

وقرر نادي توتنهام في وقت سابق الإطاحة بمديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج وابتعاد الفريق عن المراكز المؤهلة إلى أي البطولات الأوروبية.

أما أرسنال فبدأ يفكر بالفعل في إقالة المدرب الصاعد مايكل أرتيتا بنهاية الموسم الحالي في حال خسر بطولة الدوري الأوروبي وفشل حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة “فوتبول إيطاليا” أكدت أن هناك تواصل بين مسؤولي نادي توتنهام ونادي أرسنال مع المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري من أجل التعاقد معه الموسم المقبل.

ويتفاوض ساري حاليًا مع الناديين لدراسة مشروع كلًا منهما وأهدافهما في سوق الانتقالات المقبلة التي ستساعده على المنافسة في الموسم القادم.