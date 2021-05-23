أجويرو ينتقل لناديه الجديد خلال أيام

المستقلة/- أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سينتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، هذا الصيف.

وخاض أجويرو آخر مبارياته مع السيتي على ملعب الاتحاد أمام إيفرتون، ونجح في تسجيل هدفين ضمن خماسية فريقه.

ويستعد أجويرو لخوض آخر مبارياته بصفة عامة مع السيتيزنس، يوم 29 مايو/آيار الجاري أمام تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “سيرجيو أجويرو مرة أخرى، أفضل طريقة لوداعه في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “أجويرو سيكون في برشلونة خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقده وإكمال انتقاله إلى كامب نو حتى يونيو/حزيران 2023، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا”.