أجويرو يكشف دليل جديد عن وجهة ميسي

المستقلة/- كشف تقرير إسباني عن قناعات النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والمحيطين به، بشأن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي مع برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بختام الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، في وقت ارتبط فيه أجويرو بالانتقال إلى كامب نو، مع نهاية عقده في مانشستر سيتي، بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المحيطين بأجويرو لديهم قناعة ببقاء ميسي في برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن أجويرو تلقى عرضا من برشلونة بالتوقيع لمدة عامين، وهو نفس العرض المقدم لميسي.

وأضافت أن التعاقد مع أجويرو سيكون نقطة تعزيز لفرص تجديد عقد ميسي، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

واختتمت بأن ترحيب أجويرو بالانتقال لبرشلونة والعودة لليجا بعد 10 سنوات، يعطي تلميحا قويا على اقتناع اللاعب ببقاء ميسي في كامب نو.