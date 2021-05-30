أجويرو يصل إلى برشلونة

المستقلة/- وصل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى ميدنة برشلونة، اليوم الأحد، تمهيدا للخضوع للفحص الطبي مع النادي الكتالوني.

وانتهى عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي، حيث خاض آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا (النهائي) أمام تشيلسي، والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أجويرو وصل برشلونة بالفعل بعد ظهر اليوم، عقب نهاية مشواره الطويل مع النادي الإنجليزي، وسيخضع لفحص طبي غدا الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن أجويرو سيطير، يوم الثلاثاء، إلى الأرجنتين للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ضد تشيلي وكولومبيا، بالإضافة لمنافسات كوبا أمريكا، التي ستبدأ يوم 13 يونيو/حزيران المقبل.

واختتمت الصحيفة بأن أجويرو من الممكن أن يوقع العقود غدا، مع تأجيل تقديمه بشكل رسمي لما بعد نهاية كوبا أمريكا.