أجرام بغداد : القبض على متهمين بالقتل والاتجار الأعضاء البشرية

المستقلة /- ألقت مديرية مكافحة أجرام بغداد، القبض على متهمين بالقتل والاتجار الأعضاء البشرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا الجزاء العادل”.

واضاف، أنه “ألقت قوة من لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر، كونه يقوم ببيع الأعضاء البشرية، وبعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال الجزاء العادل”.

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