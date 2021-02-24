أتالانتا ضد ريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ريال مدريد مع مضيفه أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع للمباراة

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