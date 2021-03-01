أبو الغيط: التصعيد الحوثي جزء من أجندة إيرانية متهورة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الذي تمارسه الميلشيات الحوثية، بما في ذلك استهدافها للعاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستي نجحت القوات السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأكد أبو الغيط أن تصعيد جماعة الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي – حتماً وللأسف – في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين. وأضاف أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.

وأعرب الأمين العام عن كامل التضامن مع المملكة في أية إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة سكانها، مؤكداً ثقته في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.