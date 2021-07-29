آرسنال يستعد لضم لاعب ريال مدريد

المستقلة/- بات استمرار الشاب النرويجي مارتن أوديجارد مع ريال مدريد، محل شك خلال الفترة الحالية، رغم تمسك النادي باستمراره مع الفريق.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترغب في استمرار أوديجارد واندماجه في فريق كارلو أنشيلوتي، ومع ذلك لا يرى اللاعب أي شيء واضح حول استمراره في ظل وجود مودريتش.

وأضافت الصحيفة: “آرسنال الفريق الذي لعب له أوديجارد على سبيل الإعارة الموسم الماضي، حريص جدا على متابعة الموقف، والمدير الفني أرتيتا يريد أن يكون مارتن تحت قيادته مرة أخرى”.

وأشار التقرير، إلى أنه نقلا عن الصحافة الإنجليزية، فإن آرسنال لديه كل شيء لضم أوديجارد.

يُذكر أن أوديجارد صاحب الـ22 عاما، لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، ويعتبره النادي جزء أساسيا من خططه، لكن اللاعب الشاب ليس واضحا ويفكر في المغادرة هذا الصيف.

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