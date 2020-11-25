6 متأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بانتهاء الجولة الرابعة

(المستقلة) اختتمت مساء الأربعاء، الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبنهاية تلك الجولة، ضمنت 6 أندية، حسابيا، تأهلها إلى دور الـ16 في البطولة، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين لثمن النهائي على مدار الجولتين المقبلتين.

بايرن ميونيخ، حامل لقب النسخة الماضية، هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في صدارة مجموعته، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 جولات، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في الوصافة بـ5 نقاط.

وضمنت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس الصعود للدور الثاني، لكن لم يتحدد بعد موقفها من صدارة أو وصافة المجموعة.

يذكر أن فريق وحيد حتى الآن تأكد خروجه من البطولة وعدم حصد البطاقة المؤهلة للدوري الأوروبي، وهو ميتلاند الدنماركي، الذي يتذيل المجموعة الرابعة بلا نقاط.