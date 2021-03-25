14 مليون دينار قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/-أنهت مؤشرات البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع،في المنطقة الحمراء.

وتراجع مؤشر بورصة العراق بنسبة 1.54٪ ليصل إلى مستوى 586.5 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 1.6 مليار سهم بقيمة 885.39 مليون دينار عبر تنفيذ 679 صفقة منفذة.

وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم 34 جلسة ارتفع منها 7 شركات، وانخفض 22 شركة، بينما استقرت .أسعار 5شركات دون تغيير

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 17 مليون سهم بقيمة بلغت 4 مليون دينار من خلال تنفيذ 5 صفقات على أسهم شركتين.

الشركات الأكثر ربحية

– الخير للاستثمار المالي.

– صناعة وتجارة الكرتون.

– مدينة ألعاب الكرخ.

الشركات الأكثر خسارة

– مصرف العطاء الاسلامي.

– مصرف الائتمان

– المصرف المتحد.