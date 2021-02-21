وزارة الاعمار تواصل تنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى
المستقلة /- اكدت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، مواصلة تنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه ان المشروع يشيد على مساحة 42 دونماً فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 م3/الساعة، ويخدم ما يقارب 150 ألف نسمة في مناطق (القيارة، الشورة، تل عبطة، و القرى المجاورة لها) بمحافظة نينوى، موضحاً ان المشروع يحتوي على 3 احواض ترسيب وخزان هيكل السحب الأرضي وبناية الفلاتر وغيرها من الأبنية الملحقة بالمشروع، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 66%.
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