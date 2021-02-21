وزارة الاعمار تواصل تنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى 

المستقلة /- اكدت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، مواصلة تنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة.

وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه ان المشروع يشيد على مساحة 42 دونماً فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 م3/الساعة، ويخدم ما يقارب 150 ألف نسمة في مناطق (القيارة، الشورة، تل عبطة، و القرى المجاورة لها) بمحافظة نينوى، موضحاً ان المشروع يحتوي على 3 احواض ترسيب وخزان هيكل السحب الأرضي وبناية الفلاتر وغيرها من الأبنية الملحقة بالمشروع، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 66%.