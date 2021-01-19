4 مليارات دينار قيمة التداول ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ أغلقت مؤشرات البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع .

وارتفع المؤشر العام”أي اس اكس60″ لبورصة العراق بنسبة 0.20٪ ليصل إلى مستوى 489.43 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 9.2 مليار سهم بإجمالي 3.97 مليار جنيه، عبر تنفيذ 374 صفقة.

وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم27 شركة، ارتفع منها 9 شركات، وانخفض 4 شركات، بينما استقرت أسعار 14 شركة دون تغيير

ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد الأربعاء، بدء التداول على أسهم الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التنور.