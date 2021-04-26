4 غيابات فب قائمة ريال مدريد ضد تشيلسي
المستقلة/- أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة الميرينجي غياب 4 لاعبين، وهم:
فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.
وكان الريال قد أطاح بليفربول من ربع النهائي، بينما تجاوز تشيلسي عقبة بورتو.
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