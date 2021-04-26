4 غيابات فب قائمة ريال مدريد ضد تشيلسي

المستقلة/- أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الميرينجي غياب 4 لاعبين، وهم:

فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

وكان الريال قد أطاح بليفربول من ربع النهائي، بينما تجاوز تشيلسي عقبة بورتو.