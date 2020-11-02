4 أشياء يجب أن تعرفها عن الجمعة البيضاء 2020 إليك سبب ضرورة التسوق مبكرًا للصفقات في موسم عيد الشكر والعطلات

المستقلة/- ساره سرحان / الجمعة البيضاء التي تصادف 27 نوفمبر من هذا العام، اقتربت كثيرا، لكنها هذا العام مختلفة جدا.

لن يتم فتح العديد من المتاجر في ليلة 27 نوفمبر. بدلا من ذلك، اختارت معظم المتاجر الكبرى صفقات الجمعة البيضاء المبكرة عبر الإنترنت.

تم إجراء التغييرات هذا العام للمساعدة في منع المتسوقين من التجمع داخل المتاجر، مما قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول التسوق في الجمعة البيضاء هذا العام:

تجنب الأماكن المزدحمة والطوابير الطويلة في المتاجر

هل تريد حقًا الوقوف في طوابير لساعات متتالية في انتظار فتح أحد المحلات الكبرى؟

بالطبع لا. من خلال البقاء في المنزل، يمكنك الاسترخاء على أريكتك مع كوب من الشاي الدافئ والنقر فوق شراء عندما يحين الوقت. لا داعي للاندفاع إلى المتاجر، فقط لتدفع 99 دولارًا من AirPods التي كنت تنتظرها.

يمكن أن تكون هناك صفقات أفضل عبر الإنترنت

ناهيك عن أنه من المحتمل أن تتمكن من استخدام الرموز الترويجية للخصم عبر الإنترنت وتوفير المزيد من المال.

سيكون لديك فرصة أفضل للحصول على ما تريد

إذا كنت تتسوق مبكرًا، بدلاً من انتظار الذهاب إلى المتاجر، فلديك فرصة أفضل للحصول على ما تريد. تأكد من معرفة موعد طرح المنتج للبيع حتى تتمكن من الحصول عليه قبل أن ينتهي.

ما هي صفقات الجمعة السوداء المبكرة الجارية الآن؟

خفضت أمازون أسعارها على أجهزة أمازون إيكو وخفضت بست باي أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

يمكنك العثور على مبيعات على موقع Home Depot على موقع Home Depot، من الثلاجات إلى الأدوات. تبدأ صفقات وول مارت في 4 نوفمبر وستشمل المكانس الكهربائية وأجهزة التلفاز وأجهزة التوجيه والمزيد.