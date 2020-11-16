3 عوامل تدعم استمرار صعود الذهب خلال 2021

المستقلة/أمل نبيل/ من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال العام المقبل2021 على الرغم من الاتجاه الهبوطي منذ 3 أشهر ، وزادت أسعار الذهب بنحو 20٪ منذ بداية العام الجاري.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، أن أسعار الذهب قد تتأرجح صعودا وهبوطا على المدى القصير مع غياب المحفزات الايجابية أو السلبية لكنها ستعاود الصعود على المدى الطويل بدعم من الطلب الاستثماري القوي والمستمر.

وتوجد ثلاثة عوامل تدعم صعود الذهب خلال الفترة المقبلة:

أولا: توقعات ارتفاع معدلات التضخم

يتوقع مع زيادة معدلات التضخم أن يتبع الذهب نفس مساره إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وان ينمو بقوة أثناء مرحلة تعافي الاقتصاد.

ويتوقع محللي جولدمان ساكس ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المقبل إلى 3٪ ، مما يساعد في تحفيز الطلب على الذهب.

ثانيا: انخفاض أسعار الدولار

من المتوقع استمرار تراجع سعر الدولار خلال العام المقبل، مما يساهم في زيادة أسعار الذهب.

ثالثا: استمرار انتعاش طلبات التجزئة في الأسواق الناشئة

يرى محللو جولدمان ساكس، انتعاشًا قويًا في الطلب على الذهب بالأسواق الناشئة وخاصة الصين والهند ، من شأنه أن يدعم ارتفاع أسعار الذهب من خلال تأثير الثروة”

ويتوقع جولدمان ساكس، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها حتى 2300 دولار للأوقية، مايمثل نحو 22٪ زيادة عن الأسعار الحالية.