3 صراعات فرعية على هامش مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس

(المستقلة) يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبجانب كونه واحدا من لقاءات القمة في البطولة الأوروبية هذا الموسم، سيشهد لقاء برشلونة ضد يوفنتوس 3 صراعات فرعية على هامش المواجهة.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 جولات، يليه يوفنتوس برصيد 12 نقطة في المركز الثاني، ليضمن الفريقان التأهل إلى دور الـ16.

صدارة المجموعة

يسعى كل من برشلونة ويوفنتوس للسيطرة على صدارة المجموعة السابعة، من أجل تجنب مواجهة أحد الفرق القوية التي ستتصدر المجموعات الأخرى، في دور الـ16، حيث أن كل متصدر يواجه وصيف والعكس.

كذلك فإن يوفنتوس يسعى للثأر من خسارته في ملعبه ذهابا 0-2 أمام برشلونة، في مباراة الجولة الثانية، التي غاب عنها كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي حالة فوز يوفنتوس على برشلونة بنتيجة أكبر من 2-0، سيحصل على صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع البارسا.

ميسي ورونالدو

سيتجدد اللقاء مرة أخرى بين الغريمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد عامين من رحيل الأول عن الدوري الإسباني.

واستمر الصراع على الإنجازات الفردية والجماعية بين ميسي ورونالدو 9 أعوام، هي مدة بقاء كريستيانو مع ريال مدريد، قبل رحيله إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وبهذا يشغل اللقاء المرتقب حيزا من الأهمية لدى جماهير كرة القدم، خاصة بعد غياب رونالدو عن مواجهة الذهاب في ملعب يوفنتوس.

استعادة التوازن

ورغم أن برشلونة ويوفنتوس يقدمان أداء مذهلا في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما يعانيان على المستوى المحلي، وأهدرا الكثير من النقاط في الدوريين الإسباني والإيطالي.

برشلونة يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، فيما جمع يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في آخر 9 نسخ، 20 نقطة من 10 مباريات، يحتل بها المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

ويسعى الفريقان بقيادة المدربين الجديدين، رونالد كومان (برشلونة) وأندريا بيرلو (يوفنتوس)، لاستغلال الدفعة المعنوية من الفوز باللقاء، من أجل تصحيح مسار الفريق وترتيب أوراقه، واستعادة التوازن في المسابقة المحلية.