3 أمور تحسم استمرار رونالدو مع يوفنتوس

المستقلة/- تحوم الشكوك حول مصير كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، واستمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرتبط رونالدو بعقد مع اليوفي حتى 2022، لكن العديد من التقارير زعمت أن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل، عقب الخروج أمام بورتو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن هناك 3 أسباب تدعم بقاء رونالدو مع يوفنتوس حتى نهاية عقده.

وقالت إن السبب الأول هو حصول رونالدو على راتب سنوي صافي 30 مليون يورو، مما يعني تحمل يوفنتوس، نحو 60 مليون يورو، وهو أمر لن تقبله العديد من الأندية أثناء التأثر بجائحة كورونا.

أما السبب الثاني يعود إلى الضرائب، حيث يُسمح للعاملين غير الإيطاليين بدفع 100 ألف يورو كضرائب على الأموال المكتسبة من أماكن أخرى.

ويأتي هذا النظام لتشجيع الاستثمار الأجنبي في إيطاليا، بدلا من الانتقال إلى بلاد أخرى.

وهذا يعني أن رونالدو يدخر ثروة كبيرة من خلال دفع ضرائب محدودة أثناء الإقامة في إيطاليا، وسيكون اللاعب حريصا على عدم خسارة هذه الميزة.

أما السبب الثالث يدور حول المزايا التي اكتسبها يوفنتوس من خلال التعاقد مع رونالدو، ومنها زيادة الإيرادات.

ونجح يوفنتوس خلال الموسم الأول لرونالدو في تحقيق زيادة قدرها 21.9 مليون يورو من أموال الرعاية والإعلانات،

بينما ارتفعت عائدات بيع المنتجات من 28 إلى 44 مليون يورو، كما لعب رونالدو دورا بارزا في زيادة انتشار يوفنتوس على وسائل التواصل الاجتماعي.