25 مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة العراق خلال تعاملات اليوم

25 مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة العراق خلال تعاملات اليوم

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام”أي اس اكس60″ لبورصة العراق بنسبة 0.20٪ ليصل إلى مستوى 489.43 نقطة.

وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم27 شركة، ارتفع منها 9 شركات، وانخفض 4 شركات، بينما استقرت أسعار 14 شركة دون تغيير

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 10 مليون سهم بقيمة بلغت 25 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة على أسهم 6 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 61 مليون سهم بقيمة بلغت 25 مليون دينار من خلال تنفيذ 12 صفقة على أسهم 3 شركات.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ أمر مقابل مقصود على أسهم المصرف العراقي الاسلامي بعدد 9 مليار سهم بقيمة 3.6 مليار دينار .

الشركات الأكثر ربحية

1-نقل المنتجات النفطية.

2- فنادق المنصور.

3- الكندي لإنتاج اللقاحات.

الشركات الأكثر خسارة

1- فندق بابل.

2- العراقية لإنتاج البذور.

3- مدينة ألعاب الكرخ.