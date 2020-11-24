22 منتخبا يشاركون في كأس العرب

(المستقلة) أعلنت اتحادات كرة القدم في 22 دولة عربية، موافقتها على المشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر العام المقبل.

12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات أفريقيا القدم يشارك في بطولة كأس العرب كل من السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الدولي “فيفا” أعلنا في يونيو/حزيران الماضي عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة.

وتمثل تلك البطولة محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال قطر الذي ستنطلق منافساته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.