21 ألف دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفع المؤشر العام اي اس اكس 60 بنسبة 0.02٪ ليصل إلى مستوى 486.24 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 25 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 34 ألف سهم بقيمة بلغت 21 ألف دينار من خلال تنفيذ 17 صفقة على أسهم 4 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- الكندي لإنتاج اللقاحات.

2-النخبة للمقاولات العامة.

3-المنتجات الزراعية.

الشركات الأكثر خسارة

1- المصرف الأهلي.

2- الأمين للتأمين.

3-مصرف أشور.