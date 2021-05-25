20 حاوية محملة بـ 500 طن ..تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/وصلت صباح اليوم ثاني قوافل صندوق تحيا مصر إلى ميناء رفح البري لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وإعادة إعمار غزة.

وقام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة في عملية إعمار القطاع.

7494cc73-98ed-46d7-a914-1b0c55d93d66

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتي ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

f70b5060-9d2c-4da9-b327-5029481fc476

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 – إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .

وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وهي سابقة الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود  المصرية في إشارة الي تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

أسطورة “الفراعنة” أول المستفيدين من غياب راموس عن يورو 2020

رياضية

تعيين مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا

رياضية

برشلونة يماطل في صفقة فينالدوم

رياضية

رونالدو يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء الموسم

رياضية

سواريز يجدد هجومه على كومان

رياضية

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

اخبار مصر

20 حاوية محملة بـ 500 طن ..تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. صور

اخبار مصر

20 حاوية محملة بـ 500 طن ..تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. صور

اخر الاخبار

بلافتات مثيرة ..استمرار الاحتجاجات السلمية لسوء الأوضاع الاقتصادية بسلطنة عمان

اخر الاخبار

الملك عبدالله يبعث رسالة تهنئة للأردنيين بعيد استقلال المملكة

اخر الاخبار

“ارحل” .. نائب كويتي يحمل لافته مثيرة في مجلس الأمة ..صور

اخر الاخبار

الفريق أسامة ربيع: تخفيض التعويض لـ550 مليون دولار فى أزمة السفينة الجائحة

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة

اخر الاخبار

أزمة إقتصادية كبيرة.. انقطاع الأدوية والبنزين فى لبنان

اخر الاخبار

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

اخر الاخبار

وصول 3 قاذفات روسية بعيدة المدى إلى سوريا لأول مرة

اخر الاخبار

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة مجددا