2.8 مليون برميل صادرات العراق النفطية خلال ديسمبر

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن إجمالي صادرات العراق من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يومياً في ديسمبر، من 2.709 مليون برميل يومياً في الشهر السابق، بحسب ما نقلت رويترز.

وبلغت شحنات النفط من كركوك عبر ميناء جيهان نحو 3.16 مليون برميل في المتوسط خلال الشهر. وبلغت إيرادات العراق من النفط في ديسمبر، وهي

المصدر الرئيسي للدخل، 4.213 مليار دولار بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل.
ويصدر العراق نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تعرف على نتائج الجمعة في الجولة 12 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

مكاسب البيتكوين تتجاوز 300٪ خلال 2020

اخبار العراق

أحمد خلف يبرر استقالته من تدريب الطلبة

اخر الاخبار

فيديو.. فخرية خميس تخضع لعملية جراحية خطيرة

اخبار العراق

2.8 مليون برميل صادرات العراق النفطية خلال ديسمبر

اخبار العراق

وزراء الحكومة يتملقون الكاظمي في اجتماع مجلس الوزراء..فيديو

اخر الاخبار

الفياض والعامري يشاركان في مراسم ذكرى اغتيال الفريق سليماني والمهندس في جامعة طهران