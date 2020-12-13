15 يناير.. ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا في دبي

المستقلة/ منى شعلان/ يستعد النجم العراقي ماجد المهندس ، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 15 يناير المقبل ، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، المقام فعالياته في الإمارات.

ويشار إلى أن آخر أعمال ماجد المهندس ، أغنية “ودعت روحي” ، وحققت ما يقرب من 13 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” من شهر تقريبا، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها”.

من ناحية أخرى، نشر ماجد المهندس، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع ترويجي لأغنيته الخليجية الجديدة والتى تحمل إسم”حلوة الإمارات”، وعلق قائلاً:” فعلا.. دفوة أهلها غير وترحابهم ترحاب ! انتظروا غدا أغنية حلوة الإمارات”.