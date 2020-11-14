14٪ زيادة في أعداد مستثمري العقارات في دبي

المستقلة/- بلغ عدد المستثمرين العقاريين في امارة دبي خلال عام 2019 ما يزيد عن 34 ألف مستثمر عقاري بمعدل نمو بلغ 14 ٪؛ مقارنة بعدد المستثمرين خلال عام 2018، والذي بلغ 29,846 مستثمرًا عقاريًا..وفقا لتقرير الأداء السنوي للقطاع العقاري في دبي 2020.

بلغ عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 ما يزيد عن 47 ألف استثمار بمعدل نمو بلغ 18 بالمائة، مقارنة بعدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2018، والذي حقَّق 40 ألف استثمار عقاريّ، كما شهد عدد المستثمرين العقاريين أيضًا نموًّا ملحوظًا خلال عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة.

واحتلت منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 بعدد استثمارات بلغ 3920 استثمارًا عقاريًّا، وتليها منطقة الخليج التجاري بعدد استثمارات 3508 استثمارات، ثم منطقة الخيران الأولى بعدد استثمارات 3,142 استثمارًا، يليها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بعدد استثمارات 2,833 استثمارًا، ثم منطقة برج خليفة بعدد استثمارات 2,721 استثمارًا.