133 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ أنهى مؤشر السوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع في الأداء،وهبط المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.24٪ ليصل إلى مستوى 474.85 نقطة.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق العراقية105شركة، تم التعامل على 28 شركة منها اليوم، ارتفع منها 4 شركات، وانخفض أسهم 11 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها 39 شركة.

وأوقفت هيئة الأوراق المالية 33 شركة لعدم

التزامها بقواعد الإفصاح.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 17.35 مليون سهم بقيمة 8.72 مليون دينارعراقي من خلال 449 صفقة.

واشترى المستثمرين غير العراقيين 174 مليون سهم خلال جلسة اليوم بقيمة بلغت 133 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقةعلى أسهم 4 شركات.

وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 19 مليون سهم بقيمة بلغت2 مليون دينار، من خلال تنفيذ 4 صفقات على أسهم 3 شركات

الشركات الأكثر ربحية.

1_ الكيماوية والبلاستيكية.

2- المصرف الأهلي.

3- فندق بابل.

الشركات الأكثر خسارة

1- الأمين للتأمين.

2- بغداد للمشروبات الغازية.

3- المصرف الإسلامي.