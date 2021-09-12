يونس محمود يقدم استقالته من نادي الجامعة الرياضي

المستقلة/-قدّم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الجامعة الرياضي يونس محمود استقالته الرسمية من منصبه كرئيس للنادي إلى أعضاء الهيئة الإدارية.

وقدم النجم الكروي السابق يونس محمود إستقالته من أجل الترشح على منصب النائب الثاني في إنتخابات المكتب التنفيذي للإتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على كتاب تمثيل النادي في عمومية إتحاد الكرة.

وتجري انتخابات اتحاد الكرة في الـ14 من الشهر الجاري وقد رشح يونس محمود لمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة ولم يكن احد قد رشح امامه.