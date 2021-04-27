يونس محمود يعلق على مجموعة العراق في كأس العرب

يونس محمود يعلق على مجموعة العراق في كأس العرب

المستقلة/- أكد يونس محمود، نجم منتخب العراق السابق، صعوبة مجموعة أسود الرافدين في بطولة كأس العرب.

وضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (منظم البطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت.

وقال يونس في تصريحات إعلامية: “المجموعة الأولى التي يلعب ضمن منافساتها المنتخب العراقي، مجموعة صعبة لتقارب مستويات الفرق الـ4”.

وأردف: “المجموعة ستشهد ديربيات خليجية، وتلك المنتخبات طالما خاضت مباريات فيما بينها، وبالتالي المجموعة ستشهد تنافسًا كبيرًا”.

وأتم: “المنتخب العراقي استفاد من عدم ملاقات المنتخبات الأفريقية العربية مثل الجزائر والمغرب وتونس، وتلك المنتخبات قوية جدًا”.