يوفنتوس يصدر قراره بخصوص رحيل رونالدو

المستقلة/- حسم فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، الجدل حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم.

وبعد إقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال على يد بورتو البرتغالي، خرجت تقارير عديدة قالت إن رونالدو يستعد للرحيل عن يوفنتوس، وسط أنباء ربطته بالعودة لريال مدريد.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “مستقبل رونالدو؟ هذا يجعلني أضحك، لم أتخيل أبدًا إمكانية وضع كريستيانو موضع تساؤل”.

وأضاف: “رونالدو فاز بـ5 كرات ذهبية، لا أعرف عدد دوري الأبطال، لقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأهداف ليوفنتوس، إنه لشرف كبير أن يكون معنا هنا ونحن سعداء بوجوده هنا”.

وأتم فابيو باراتيتشي: “رونالدو بالتأكيد يمثل مستقبل يوفنتوس”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

يوفنتوس يصدر قراره بخصوص رحيل رونالدو

اخر الاخبار

باستثمارات 981 مليون دولار..مصر تبحث عن الغاز الطبيعي في 18 بئر

رياضية

مورينيو يهاجم التحكيم بعد الخسارة ضد توتنهام

اخر الاخبار

المركزي المصري: 750 مليار جنيه عوائد بنكية خلال 4 سنوات

رياضية

مدرب بايرن ميونخ يفكر في الرحيل

اخر الاخبار

فيديو.. الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار 2”

اخر الاخبار

بعد غياب 10 سنوات.. هند كامل تعود للشاشة فى دراما رمضان 2021

اخر الاخبار

بعد غياب 10 سنوات.. هند كامل تعود للشاشة فى دراما رمضان 2021

اخبار مصر

خبيرة تطالب باستراتيجية عربية شاملة لتطوير منتجات النباتات الطبية والعطرية

اخر الاخبار

محمد رمضان يهاجم الإعلام المصري.. لهذا السبب

اخبار العراق

نائب: جهات داخلية تضغط على المالية والمركزي لإبقاء سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

الكويتي طلال سام يوجه رسالة لمتابعيه بعد الإفراج عنه

رياضية

رونالدو يرد على الشائعات بهاتريك ضد كالياري

رياضية

أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي

اخبار العراق

تقنية الـ”VAR” على أعتاب الدوري العراقي

اخبار مصر

مصر..مبادرة رئاسية جديدة لتمويل العقارات بفائدة 3%

اخر الاخبار

أول تعليق من نجل الفنان إبراهيم الحربي بعد أنباء تدهور صحة والده