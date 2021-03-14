يوفنتوس يصدر قراره بخصوص رحيل رونالدو

المستقلة/- حسم فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، الجدل حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم.

وبعد إقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال على يد بورتو البرتغالي، خرجت تقارير عديدة قالت إن رونالدو يستعد للرحيل عن يوفنتوس، وسط أنباء ربطته بالعودة لريال مدريد.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “مستقبل رونالدو؟ هذا يجعلني أضحك، لم أتخيل أبدًا إمكانية وضع كريستيانو موضع تساؤل”.

وأضاف: “رونالدو فاز بـ5 كرات ذهبية، لا أعرف عدد دوري الأبطال، لقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأهداف ليوفنتوس، إنه لشرف كبير أن يكون معنا هنا ونحن سعداء بوجوده هنا”.

وأتم فابيو باراتيتشي: “رونالدو بالتأكيد يمثل مستقبل يوفنتوس”.