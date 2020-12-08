يوفنتوس يحقق فوزا ثمينا على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) فاز يوفنتوس على مضيفه برشلونة بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والختامية لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الأهداف عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 13 و52 من ركلتي جزاء، فيما أحرز ويستون مكيني هدفا في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة اقتنص يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، فيما تراجع برشلونة للوصافة بنفس الرصيد.

وحصد يوفنتوس الصدارة بتفوقه في المواجهات المباشرة، حيث أن برشلونة فاز 2-0 فقط في مباراة الذهاب بملعب اليوفي، في الجولة الثانية.

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