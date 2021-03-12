يوفنتوس يتخذ قراره بخصوص استمرار رونالدو

المستقلة/- اتخذ نادي يوفنتوس قراره بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي بعد تعادله في مجموع المباراتين برباعية لكل منهما.

وحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية أن يوفنتوس قد قرر عرض كريستيانو رونالدو للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

كما ستشهد الأيام المقبلة جلسة بين إدارة نادي يوفنتوس ورونالدو، لبحث رحيله عن النادي قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو/حزيران 2022.

ويعتبر النادي الإيطالي رحيل كريستيانو رونالدو هو أهم خطوة لإصلاح الميزانية، خاصة وأن اللاعب منذ وصوله إلى النادي لم يجتاز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أن الاستغناء عن رونالدو سيفيد النادي خاصة وأن اللاعب يحصل على 54 مليون يورو إجمالي كل موسم، وهو رقم غير مقبول في الوقت الحالي من قبل يوفنتوس في ظل آثار فيروس كورونا والخسائر الكبيرة التي خلفها هذا الفشل

الأوروبي الأخير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، الذي أكد أن تجديد عقد رونالدو ليس ضمن أولويات النادي على الرغم من عقد اللاعب ينتهي الموسم المقبل.