يقام اليوم.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الفيفا

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(المستقلة) يقام اليوم الخميس حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2020.

ويبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الثامنة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب هم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وتم ترشيح 3 حراس لجائزة أفضل حارس مرمى، وهم البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

أما المرشحين لجائزة أفضل مدرب فهم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (ليدز يونايتد)، والألماني هانز ديتر فليك (بايرن ميونيخ)، ومواطنه يورجن كلوب (ليفربول).

وسيتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل من قبل لجنة تحكيم دولية تتكون من قادة المنتخبات الوطنية ومدربي المنتخبات والإعلاميين، بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

 

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