“يخسر قضية ويغادر مجبراً سلسلة “Fantastic Beasts”.. هل يفقد جوني ديب جمهوره ؟

المستقلة / منى شعلان / أعلن النجم العالمي جوني ديب ، إنسحابه نهائياً من سلسلة أفلام “Fantastic Beats” بطلب من الشركة المنتجة Warner Bros ، على خلفية خسارته لقضية النزاع الزوجي بينه وبين زوجته السابقة النجمة العالمية أمبر هيرد.

وقال جوني ، فى بيان له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام : “أولاً، أودّ أن أشكر كل من ساندوني بدعمهم وولائهم… لقد تأثرت فعلا بالرسائل التي تحمل الكثير من الحب والقلق في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع: “أود أن أخبركم بأن شركة Warner Bros قد طلبت مني الإستقالة من دور Grindelwald في Fantastic Beasts وقد أحترمت طلبهم ووافقت عليه”.

وأضاف: أود أن أقول أن الحكم الصادر عن المحكمة في المملكة المتحدة لن يغير كفاحي لقول الحقيقة وأؤكد أنني أخطط للاستئناف”، وواصل “إرادتي لا تزال قوية، وأنا عازم على إثبات أن المزاعم الملفقة ضدي غير صحيحة،لا يمكن حصر حياتي الشخصية ومسيرتي المهنية في هذه الفترة من الزمن”.

وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros ، رحيل ديب وصرحت في بيان قائلة: “سيتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022”.

ويأتي خروج ديب من سلسلة “Fantastic Beasts” بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان “مضربًا للزوجة” ، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.

و أكدت عدد من التقارير الأجنبية ان خسارة ديب في قضية ذا صن، قد تعطي نسبة أكبر لأمبر في كسب قضية العنف الجنسي التي رفعتها علي ديب، وبالتالي سيظهر ديب أمام جمهوره حول العالم نجم غير جدير بالتقدير، وهنا يفقد نجم قراصنة الكاريبي جزء كبير من مشواره الذي حققه علي مدار عشرات السنوات.