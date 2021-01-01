يتصدرهم مؤسس أمازون.. أغنى 5 أشخاص في العالم بثروات أكثر من 100 مليار

المستقلة/- ارتفع إجمالي صافي ثروة أغنى 500 شخص في العالم بمقدار 1.8 تريليون دولار هذا العام، لتبلغ حاليًا 7.6 تريليون دولار، وفقًا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

ويمثل ذلك الارتفاع نسبة 31%، وهي الزيادة السنوية الأكبر في تاريخ المؤشر البالغ ثمان سنوات، ويعني ارتفاع ثرواتهم بمقدار 3 تريليونات دولار منذ تراجع الأسواق في مارس.

وحاليًا هناك خمسة أشخاص (جيف بيزوس، إيلون ماسك، بيل جيتس، برنارد أرنو، مارك زوكربيرج) تتجاوز ثروة كل واحد منهم 100 مليار دولار، إذ أضافوا معًا 259 مليار دولار خلال 2020.

وعلى الرغم من أن “جيف بيزوس” مؤسس “أمازون دوت كوم” لا يزال الأكثر ثراءً على مستوى العالم بدعم من نمو أعمال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خلال الوباء، إلا أن “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا” حقق أكبر ارتفاع في الثروة في العام المنصرم.

هذا وأصبح الصيني “تشونغ شانشان” الأكثر ثراءً في آسيا بدعم من شركتيه لتطوير اللقاحات والمياه المعبأة، إذ قفزت ثروته بمقدار 70.9 مليار دولار خلال العام الماضي.