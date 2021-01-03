ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة جمعتها بزوجها، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهما يسيران ممسكان بيدي بعضهما البعض ، أثناء تواجدهما بالمنزل.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وجاءت التعليقات كالتالي: ربنا يخليكم لبعض، اهو اللي بيضحكها، ربنا يهنيكى يا ياسمين”.

وفي سياق آخر، نعت ياسمين صبري، الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح أمس السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية، حيث كتبت عبر حسابها على “تويتر”: “البقاء لله في الأستاذ العظيم الكاتب وحيد حامد، صاحب القلم الإنساني المبدع إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وسبق، أن قالت ياسمين صبري، خلال لقائها مع قناة “ON E”، على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: “في الفترة الحالية أقرأ عدة سيناريوهات أعمال؛ استعدادًا لخوضي الموسم الرمضاني المقبل”، أما عن خوضها أعمالا في المجال السينمائي؛ فأوضحت أنها ترفض الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، لأن نسبة الإشغال في السينمات 50% فقط.