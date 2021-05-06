ولي العهد السعودي يوجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته لسداد دوين ودعم جمعيات خيرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجهات المختصة، بصرف 100 مليون ريال من نفقته لدعم جمعيات خيرية، وسداد الديون عن سجناء معسرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، اليوم الخميس، إن ولي العهد وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته وفق مسارين، الأول دعم 29 جمعية خيرية بمبلغ 87 مليون ريال تصرف خلال أيام.

والمسار الثاني، يصرف لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، اليوم الخميس.