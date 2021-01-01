وكالة الطاقة الذرية : ايران ستخصب اليورانيوم لنسبة 20%‎

المستقلة/- قال المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 بالمئة من النقاء، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى كبرى في 2015.

وتلك النسبة أكبر بكثير من التي أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم وهي 4.5 بالمئة.

وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، على تويتر: ”أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 بالمئة“.

وأكد دبلوماسي مقره فيينا أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذا الفحوى، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتسنَ الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران، ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90 بالمئة.