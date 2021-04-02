وفد يزور العراق في هذا الموعد لحسم ملف “خليجي 25”

المستقلة/- تقرر أن يتجه وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لزيارة العراق، من أجل حسم ملف استضافة “خليجي 25”.

وفد لجنة التفتيش الخليجية يصل يوم الأحد المقبل إلى البصرة في زيارة تستمر لمدة 4 أيام سيتم الاطلاع فيها على المدينة واستعداداتها لاستضافة خليجي 25.

اللجنة ستتألف من رئيس لجنة التفتيش في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليمني حميد الشيباني، و سكرتير لجنة المسابقات اليمني أحمد الخميسي، والبحريني ميرزا أحمد، ومهندسان بحريني وكويتي بالإضافة إلى المسؤول الإعلامي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم جليل العبودي.

وستطلع اللجنة على المدينة الرياضية وملاعبها والفنادق وكل المرافق الموجودة في البصرة، ومن بعدها سيتم رفع التقرير النهائي لرؤساء الاتحادات الخليجية.

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