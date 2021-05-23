وفاة مشجع أثناء احتفالات أتلتيكو مدريد بالليجا

المستقلة/- قالت خدمات الطوارئ إن مشجعا لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ من العمر 14 عاما توفي جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية مساء السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد إن الصبي أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث في الساعة 9:20 مساء بالتوقيت المحلي.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث، وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم لأول مرة منذ 2014 بينما عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

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