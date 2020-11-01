وفاة مرشح في البرلمان المصري بكورونا

المستقلة /- توفي السبت اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب المصري، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصيب اللواء محمد إبراهيم (مواليد 1954) بالفيروس منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015 ولم يحالفه الحظ، كما تولى منصب مدير الإنتربول المصري، ومساعد وزير الداخلية سابقا، ومديرا لأمن الإسكندرية.

وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975، ودبلوم العلوم العسكرية.

وعين بقسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم، وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط مناوب ثم رئيس دورية ورئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك ورئيس تحقيقات ونائبا لمأمور قسم قصر النيل، وظل بهذا القسم أربعة عشر عاما حتى رتبة المقدم.