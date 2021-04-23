وفاة شقيق الرئيس المصرى الراحل حسني مبارك

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شيعت ظهر اليوم، من مسجد الشربتلي بمدينة نصر، جنازة عصام مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، الجمعة، بعد فترة صراع مع المرض عن عمر يناهز قرابة التسعين عاما.

وقال الدكتور صفوت مبارك، ابن عم الرئيس الأسبق الراحل محمد حسن مبارك في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ، إنه تم تشييع الجثمان بحضور العائلة والمقربين، وتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر.

وأضاف “ابن عم” الرئيس الراحل حسني مبارك، أن الأسرة لن تقيم عزاء، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، والاجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الوباء، مُوضحا أنه تم اقتصار العزاء عند تشييع الجنازة بمقابر العائلة.