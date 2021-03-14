وفاة راكب سعودي على متن طائرة مصرية بسبب أزمة قلبية‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي راكب سعودي على متن طائرة مصرية، اليوم السبت، عندما كانت تحلق عائدة من أسوان إلى مطار القاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الراكب السعودي توفي نتيجة أزمة قلبية قبل هبوط الطائرة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى

وبحسب المصادر؛ فقد تلقى برج المراقبة إخطارًا، من قائد رحلة مصر للطيران رقم 85 القادمة من أسوان، يطلب ضرورة تواجد طبيب الحجر الصحي وسيارة إسعاف، وبعد هبوط الطائرة، صعدت إليها طبيبة الحجر الصحي، وبالكشف على حالة الراكب السعودي ”حمدي بن حامد بن عبد الباري“ مواليد 1951، تبين وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية.