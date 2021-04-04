وفاة الملحن المصري شاكر الموجي بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأحد الملحن المصري شاكر الموجى، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

شاكر الموجي أسمه الحقيقي شاكر أبو شعيشع عبد الرسول من مواليد عام 1952، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في 25 من شهر مايو عام 1981، وهو نجلة شقيقة الموسيقار الراحل محمد الموجي ومن مواليد منطقة القلعة، وتخرج من معهد الموسيقى وفي عام 1997 سافر للعاصمة الفرنسية باريس لاستكمال دراسة الموسيقى.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 250 أغنية من ألحانه و 20 أغنية من كلماته مع كبار الفن المصري والعربي أمثال جورج وسوف، وراغب علامة، وميادة الحناوي، وكارول سماحة، ووائل كفوري ووليد توفيق ووائل جسار.

تعد أشهر أغنيات الموجي التي لحنها هي “طبيب جراح، زمن العجايب، و ياللي تعبنا سنين فى هواه” مع الفنان جورج وسوف، وأغنيات “رحال وصباحية حد والمعادلة الصعبة” مع راغب علامة، كما أنه قدم أولى أغنيات الفنانة نانسي عجرم “محتجالك” عام 1998 كما قدم المطربة “مروى” بأول ألبوم غنائى لها بعنوان “احترس”.

 

 

 

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