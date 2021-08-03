وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

المستقلة/- منى شعلان/توفيت منذ قليل الفنانة المصرية فتحية طنطاوى بعد تعرضها لجلطة في القلب نقلت على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، لتغادر عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

بدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوى مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة، هي بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام 2003 وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام 1986، وهى أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.

ومن مسرحياتها “أنتهى الدرس يا غبى” مع محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.

 

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