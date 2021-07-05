وفاة الفنانة المصرية سحر كامل صاحبة إفيه “وأنا مالي يالمبي”

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين الفنانة المصرية سحر كامل ، كما أعلن الفنان محمد على رزق، عبر حسابه الشخصى بموقع “فيس بوك”.

حيث كتب قائلاً: “توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني، السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا”.

والفنانة الراحلة سحر كامل هي ممثلة مصرية، شاركت في عدة أدوار مساعدة وثانوية، وبدايتها كانت عام 1979 عندما شاركت بدور “آمال” في فيلم الباحثة.

وظهرت الفنانة سحر كامل بشكل أكبر على الساحة السينمائية خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها وإفيهاتها الشهيرة مثل “الله وأنا مالي يا لمبي”ومشاركتها في فيلم “جاءنا البيان التالي” وفيلم “دبور”، و”الناظر”، و”وش إجرام”، و”حسن ومرقص”، ومسرحية “عفروتو”، وغيرهم من الأعمال الفنية.

 

 

 

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وفاة الفنانة المصرية سحر كامل صاحبة إفيه “وأنا مالي يالمبي”

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