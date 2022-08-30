وفاة الفريق المتقاعد وفيق السامرائي

المستقلة/- توفي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، الفريق المتقاعد والمحلل الامني وفيق عجيل السامرائي، عن عمر ناهز 75 عاماً إثر مرض عضال.

والسامرائي من مواليد سامراء 1947 ، تخرج من الكلية العسكرية العراقية في سنة 1968، ومن كلية الأركان في 1977، سبق وان تولى منصب قائد مديرية الإستخبارات العسكرية العامة، قبل انشقاقه عن نظام صدام حسين عام 1995 وهربه الى الاردن، كما تولى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق منصب مستشار الأمن الوطني للرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني ، قبل مغادرته العراق واستقراره في لندن.

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