وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عاما

المستقلة/-احمد عبدالله/ أعلن قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا، الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، صباح اليوم، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عاما.

وذكر القصر في بيان: ”ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة“.

وأضاف البيان: ”فارق صاحب السمو الملكي الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور. ستصدر المزيد من الإعلانات في حينها. تنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده“.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأمير فيليب اكتسب حب الأجيال، مضيفا أن قلوب الأمم مع الملكة والعائلة المالكة.

وأضاف جونسون: ”نحن اليوم في حالة حداد مع الملكة“.

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