وفاة احد اعضاء البرلمان العراقي بفيروس كورونا

المستقلة /… أفاد مصدر برلماني بوفاة عضو في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لل ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء إن “النائب عن محافظة ديالى حسين الزهيري توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في لبنان “.

والنائب حسين الزهيري نائب عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري.

واضاف ان “ذلك جاء بسبب مضاعفات تعرض لها اثر اصابته بفايروس كورونا”.

ويعد الزهيري هو النائب الثاني الذي يتوفى بعد اصابته بفايروس كورونا بعد النائبة عن محافظة ديالى ايضا، غيداء كمبش.( النهاية)