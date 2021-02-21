وسيم يوسف يهاجم خطيب المسجد الأقصى

المستقلة /- شن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، هجوما عنيفا على الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى.

وقال يوسف في برنامجه التلفزيوني “وقفات”، إن الدين الإسلامي لدى الشيخ عكرمة صبري ودعاة آخرين أصبح “سوقا لاستقطاب السذج”.

وسبب هجوم يوسف على الشيخ صبري مشاركة الأخير في مؤتمر يعقد الأحد حول الموقف من “الديانة الإبراهيمية” التي دعت إليها الإمارات.

وأضاف: “أولا يا عكرمة، ما قلنا ديانة إبراهيمية، قلنا بيت إبراهيمي، ثانيا يا عكرمة هذه صور في الخليل ورام الله والقدس (كنيسة بجانب مسجد)، ما موقفك؟ هل أنت ضد التعايش؟”.

وزعم يوسف أن الشيخ عكرمة صبري هاجم تطبيع الإمارات، لكنه لا يستطيع مهاجمة تطبيع تركيا، والأردن، ومصر”.

وأضاف أن صبري هاجم الإمارات لعدم وجود مصلحة مادية معها.

وفي الفيديو ذاته، هاجم وسيم يوسف بعض المشاركين في المؤتمر، في مقدمتهم الداعية الكويتي محمد العوضي، ورئيس اتحاد علماء المسلمين في تركيا، عبد الوهاب أكنجي.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على وسيم يوسف، قائلين إنه تطاول على خطيب المسجد الأقصى لمجرد مشاركة الأخير في انتقاد خطوة إماراتية مخالفة للشريعة الإسلامية.